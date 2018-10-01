Минниханов поддержал установку памятника Тукаю в Челябинске

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с активом татар Челябинской области во время рабочей поездки в Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Челябинская область — это российский регион, в котором проживает одна из наиболее многочисленных татарских общин.

«Сегодня в Магнитогорске проживает более 20 тысяч, а в целом в Челябинской области более 180 тысяч татар. Среди них много известных металлургов, ученых и деятелей культуры, внесших вклад в развитие области», — отметил Минниханов. Он также поблагодарил руководство региона за создание условий для сохранения и развития культуры татар.

На встрече обсудили создание татарского культурного центра в Магнитогорске, создание школ с этнокультурным компонентом для изучения родного татарского языка, открытие корпункта телерадиокомпании «Татарстан-Новый век» и прямого авиасообщения Магнитогорск — Казань.

Кроме того, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова предложила установить памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю в Челябинске и благоустроить прилегающий сквер. Инициативу поддержали руководители обоих регионов.

Затем Рустам Минниханов возложил цветы у памятника «Первой палатке», посвященного первым строителям знаменитой Магнитки. Известно, что многие первостроители зимовали в брезентовых палатках. В их числе были и татары, направленные со всех районов Татарстана.

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