Минниханов обсудил межрегиональное сотрудничество с губернатором Челябинской области

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Магнитогорск обсудил вопросы развития отношений между регионами с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в июле посетил город Снежинск, после чего в Казани было подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли РТ и Всероссийским НИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахина.

В настоящее время Челябинская область является одним из ведущих партнеров республики по межрегиональным торгово-экономическим связям.

Сотрудничество развивается на основе Плана по реализации Соглашения между РТ и Челябинской областью на 2018 — 2020 годы, который был подписан в июле этого года на ИННОПРОМЕ в Екатеринбурге. По итогам прошлого года товарооборот между регионами составил более 35 млрд рублей.

«Мы знаем, что в 2020 году Челябинская область принимает саммиты ШОС и БРИКС», — сказал Президент РТ на встрече.

Уверен, что это событие придаст мощный импульс инфраструктурному развитию Челябинска и всего региона, отметил он и пожелал Борису Дубровскому успешной подготовки и проведения мероприятия.

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