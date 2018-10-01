С момента открытия Крымского моста по нему проехали почти 2,8 млн машин

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Почти 2,8 млн транспортных средств — автомобилей и пассажирских автобусов — проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 16 мая 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое выступило заказчиком строительства моста.

«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 2,772 млн автомобилистов», — приводит агентство текст сообщения.

По данным пресс-службы, в сентябре мостом воспользовались более 484 тысяч машин в обе стороны.

«В сентябре преобладало таманское направление: из Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей», — поясняется в сообщении.

Среднесуточная интенсивность движения в прошлом месяце превысила 16 тысяч транспортных средств. Это на 40 процентов ниже аналогичного показателя в августе.

«Снижение интенсивности движения обусловлено завершением курортного сезона», — отметили в пресс-службе.

Самый протяженный в России мост, длина которого составляет 19 км, открыл для движения автомобилей Президент России Владимир Путин 15 мая. На следующий день, 16 мая, по новой трассе стартовало движение транспорта. На первом этапе Крымский мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. До 1 октября на мосту действовали ограничения на проезд грузовиков.

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