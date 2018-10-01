Около трети челнинцев-пенсионеров продолжают работать

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Около 30 процентов пенсионеров в Набережных Челнах продолжают работать. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Наиль Магдеев, пишет газета «Челнинские известия».

В Автограде проживает почти 132 тысячи пенсионеров по возрасту, и более 39,5 тысячи из них работают.

«Сегодня Международный день пожилых людей — это особый день. Почти 40 тысяч пожилых челнинцев сейчас работают», — сказал Магдеев.

Он также обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой уделить особое внимание ветеранам.

«Начните со своих пап и мам, не забудьте их поздравить. Я думаю, они ждут звонка. Проявите внимание к людям, которые работали в ваших коллективах. Одно из предприятий, например, я знаю, организовало экскурсию по республике Татарстан. Это хорошая форма», — рассказал челнинский градоначальник.

Он напомнил, что у Набережных Челнов — особая история, поэтому внимания достойны первостроители.

«У каждого трудового коллектива сегодня есть финансовые возможности организовать для ветеранов хороший праздничный обед. Они этого достойны. В чистом поле построили город и завод. Таких примеров в стране единицы. У Набережных Челнов особая история. Давайте проявим уважение, любовь к этим людям», — обратился к руководителям предприятий Магдеев.

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