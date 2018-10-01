В Казани отремонтировали улицу Тимирязева

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани завершен ремонт участка улицы Тимирязева, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонтные работы проводились по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» на участке от ул. Челюскина до ул. Копылова общей площадью 6 тыс. 850 кв. м.

Дорожники уложили новый слой более прочного асфальтобетона, отремонтировали тротуары, нанесли разметку. Кроме того, на участке установили 12 дорожных знаков и 200 погонных метров перильных ограждений.

Протяженность улицы Тимирязева составляет 483 м.

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