Наиль Магдеев раскритиковал компании на БСИ за отсутствие благоустройства

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике раскритиковал предприятия на БСИ за отсутствие благоустройства.

На совещании хозяйственных руководителей в мэрии обсуждали предстоящий месячник по очистке и благоустройству, который проходит в городе в преддверии предстоящей зимы. Глава города раскритиковал неухоженный вид отдельных производственных баз на БСИ.

Он напомнил, что во время августовского потопа под мостом дороги в сторону БСИ ряд предприятий обратились к нему с просьбой провести ремонт и не допускать впредь подобных ситуаций. По словам Магдеева, город пошел навстречу и отремонтировал насосную станцию. Пришла пора и бизнесу, базирующемуся в промышленном районе, предпринять шаги по наведению порядка на БСИ.

«Говорили про дорогу на БСИ, петиции писали, мы сделали. А на БСИ поедешь, посмотришь — предприятие от предприятия отличается. У одного — забор покрашен, чисто и аккуратно, у другого — бурьян в человеческий рост, кривой забор стоит, но зато петиции пишут. Теперь мячик на вашей стороне. Дорогу сделали, так приведите и свою территорию в порядок. Себя же нужно уважать. Я просил бы довести до коллективов наше обращение и привести в порядок свои территории», — сказал Магдеев.

БСИ является крупнейшим промышленным районом города, где размещаются около 200 компаний, в которых работает более 20 тысяч человек и производится продукция на более 30 млрд рублей.

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