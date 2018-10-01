Татарстанец стал абсолютным чемпионом России по киокусинкай в разделе «тамэшивари»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Спортсмен из Татарстана Арман Мартиросян стал абсолютным чемпионом России по киокусинкай в разделе «тамэшивари», сообщается на официальном сайте Министерства спорта РТ.

Чемпионат по киокусинкай в абсолютной весовой категории, который проходил в Красноярске, прошел в дисциплине «синкекусинкай», в разделах «кумитэ» и «тамэшивари» и стал отборочным на XII чемпионат мира.

Арман Мартиросян стал чемпионом России по киокусинкай в разделе «тамэшивари», продемонстрировав лучшие результаты в четырех позициях: в общей сложности он разбил 18 досок «шуто» (ребро ладони), «хидзи» (локоть), «какато» (пятка) и «сэйкен» (кулак).

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