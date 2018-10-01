В Казани стартовал Всемирный цифровой саммит Интернета вещей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). В столице Татарстана начал работу IoT World Summit 2018 — Всемирный цифровой саммит, посвященный развитию технологии Интернета вещей. Участниками саммита станут представители высокотехнологичной отрасли из России, США, Азии и Европы, которые применяют на практике самые передовые digital-технологии.

Организатором мероприятия выстпила международная компания «Реденекс» при поддержке АИР РТ, Минсвязи и Минэкономики РТ.

В открытии мероприятия приняли участие глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина, а также министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.

«Форум собрал уже 900 участников, и они еще продолжают прибывать. Этот саммит — возможность для встречи между заказчиками и создателями технологий, а для республики это возможность стать площадкой для новых цифровых решений. Татарстан готов для внедрения цифровых инноваций и имеет для этого необходимый инвестиционный потенциал», — отметил Роман Шайхутдинов.

С министром согласилась руководитель АИР РТ Талия Миннулина. Она напомнила, что сегодня Интернет вещей — это огромный быстрорастущий рынок технологий, который уже достиг объема более 300 млрд долларов. Эти инновации повышают эффективность производств и в будущем могут добавить до 3 процентов к росту мирового ВВП.

«Если говорить о результатах, то для нас этот форум — конкретные заключенные контракты, а не только популяризация самой темы. Потребителем таких услуг являются промпредприятия, муниципалитеты, регионы — технологии позволят улучшить производительность труда и повысить уровень жизни простых граждан», — рассказала Талия Миннулина.

Она добавила, что на следующий год организаторы намерены снова провести этот форум в расширенном составе. При этом задача республики — сделать именно Казань центром всероссийского процесса технологической трансформации и перехода к полноценному использованию Интернета вещей во всех сферах жизни — от промышленности до «умных» домов.

Нынешний саммит продлится два дня. За это время помимо новейших решений в области Интернета вещей гостям покажут работу новых цифровых коммуникаций, технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а также расскажут о новых трендах в сфере кибербезопасности и технологии блокчейн.

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