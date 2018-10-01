В лесу в Нижнекамском районе РТ спасатели отыскали супругов-грибников

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В лесу в Нижнекамском районе спасатали отыскали супругов-грибников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что 31-летний мужчина и его 39-летняя супруга отправились собирать грибы в районе села Оша и потерялись.

Через пару часов сотрудники МЧС отыскали грибников в районе поселка Урганча. Супружескую пару доставили до их авто и домой они отправились самостоятельно. Медицинская помощь спасенным не требовалась.

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