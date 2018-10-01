Татар-информ

1 октября 2018, 10:29

Происшествия

Назначен первый замначальника Татарстанской таможни

Рекомендуем

Происшествия

Назначен первый замначальника Татарстанской таможни

Фото: Таможня РТ

На новую должность с 27 сентября назначили Геннадия Калькова.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). На должность первого замначальника Татарстанской таможни с 27 сентября назначен Геннадий Кальков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Геннадий родился 4 декабря 1963 года в Узбекской ССР. Получил высшее образование, в 1986 году закончил Саратовское высшее военное командное училище, а в 2000 году – Казанский финансово-экономический институт.

В таможенных органах Геннадий Кальков работает с июля 1994 года. Там он прошел все служебные ступени – от инспектора до руководителя службы организации контроля Татарстанской таможни.

За безупречную службу Кальков удостоен медалями «За службу в таможенных органах» третьей, второй и первой степени, «За усердие» и «Дмитрий Бибиков». Награжден нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы», юбилейным знаком «10 лет ГТК России» и юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани перед судом предстали трое, избившие подростка до смерти в лесу
Новости дня
13:01
Назван новый главный тренер клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань»

Последним местом работы Хандаева стала сборная Казахстана.

12:50
Проект «Мечтай со мной» познакомил онкобольного мальчика с пилотом «КАМАЗ-мастера»

Пилот Антон Шибалов лично встретил 12-летнего Салавата и показал, как управлять грузовиком.

12:43
Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер стал лучшим нападающим недели в КХЛ

В четырех матчах канадский форвард забросил четыре шайбы и помог своей команде одержать три победы.

12:34
Первоочередниками осенней призывной кампании станут 5500 выпускников вузов и ссузов РТ

Сборный пункт республики начнет отправлять новобранцев в воинские части с 22 октября.

12:33
Челябинская область готова удвоить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей

Экономики Татарстана и Челябинской области дополняют друг друга в части машиностроения, что создает условия для развития товарооборота.

12:30
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу
12:25
Картину китайского художника Чжао Уцзи продали за рекордные 65 млн долларов
12:23
В Казани представили ИТ-проекты в рамках выставки IoT World Summit-2018

В мероприятии участвуют порядка тысячи делегатов из 25 стран.

12:16
Бывший тренер «Рубина» поставил на победу казанцев в матче против «Крыльев Советов»

Ринат Билялетдинов считает казанский клуб фаворитом в предстоящем «волжском дерби».

12:03
Минниханов поддержал установку памятника Тукаю в Челябинске

Президент Татарстана встретился с активом татар Челябинской области поблагодарил руководство региона за поддержку татарской общины.

11:57
На озере Кабан на зиму выключат фонтан

Фонтан снова начнет работать в начале мая.

11:50
В Казани перед судом предстали трое, избившие подростка до смерти в лесу

По версии следствия, молодые люди избили парня, затолкали в авто, вывезли в лес и продолжили там избивать, пока парень не скончался.

11:47
Минуллина: РТ должна стать центром Интернета вещей всероссийского уровня

Технологии Интернета вещей ускорят экономику республики и улучшат жизнь людей.

11:45
Казанец заплатил 230 тысяч рублей, чтобы навестить свою мать за границей

59-летний должник попытался покинуть пределы РФ, но был остановлен сотрудниками пограничной службы.

11:37
В осенний призыв для прохождения военной службы Татарстан направит 3,5 тысячи человек

Военный комиссар РТ озвучил число новобранцев осенней призывной кампании.

11:31
Татарстанцы смогут отследить покупку средств реабилитации для инвалидов

Фонд социального страхования запустил сайт, где публикуются данные о закупках кресел-колясок, протезов, абсорбирующего белья и путевок в санатории.

11:23
Минниханов обсудил межрегиональное сотрудничество с губернатором Челябинской области

В настоящее время Челябинская область является одним из ведущих партнеров Татарстана по межрегиональным торгово-экономическим связям.

11:20
В Челнах автостоянки заполнены только на 80 процентов

Власти Автограда в очередной раз призвали автомобилистов не забивать дворы личным транспортом.

11:09
В Казани отремонтировали улицу Тимирязева

Дорожные работы проведены на участке от ул. Челюскина до ул. Копылова.

11:07
Власти хотят снова разрешить продавать пиво в ночное время
10:59
Около трети челнинцев-пенсионеров продолжают работать

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил руководителей предприятий, уделить особое внимание ветеранам и первостроителям в День пожилых людей.

10:51
Сегодня в Московском районе Казани произошло двойное убийство

В одном из гаражных кооперативов Московского района города мужчина зарезал двоих человек.

10:50
Спортсмен из Татарстана стал первым на ЧМ по русским шашкам в классической программе

Попутно новоявленный чемпион выполнил норму гроссмейстера России.

10:47
В лесу в Нижнекамском районе РТ спасатели отыскали супругов-грибников

Мужчина и женщина отправились в лес в районе села Оша собирать грибы и потерялись.

10:38
В Казани стартовал Всемирный цифровой саммит Интернета вещей

В столице РТ расскажут о практическом использовании новейших цифровых технологий.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×