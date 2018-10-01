Назначен первый замначальника Татарстанской таможни

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). На должность первого замначальника Татарстанской таможни с 27 сентября назначен Геннадий Кальков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Геннадий родился 4 декабря 1963 года в Узбекской ССР. Получил высшее образование, в 1986 году закончил Саратовское высшее военное командное училище, а в 2000 году – Казанский финансово-экономический институт.

В таможенных органах Геннадий Кальков работает с июля 1994 года. Там он прошел все служебные ступени – от инспектора до руководителя службы организации контроля Татарстанской таможни.

За безупречную службу Кальков удостоен медалями «За службу в таможенных органах» третьей, второй и первой степени, «За усердие» и «Дмитрий Бибиков». Награжден нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы», юбилейным знаком «10 лет ГТК России» и юбилейной медалью «25 лет Федеральной таможенной службе».

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