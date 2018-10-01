Медицинский центр «АВА-Казань» теперь называется «Скандинавия»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Новый фирменный стиль поможет лучше раскрыть миссию клиники — поддерживать людей на пути к здоровой, долгой и качественной жизни. Неизменным останется строго доказательный, мультидисциплинарный подход, когда и взрослые, и дети окружены заботой и вниманием врачей разных специальностей.

«Стратегическая цель, которая стоит перед нашей клиникой — построить новую модель оказания медицинской помощи. Мы будем не только лечить уже имеющиеся заболевания — мы будем стремиться предотвращать их.

Сегодня превентивная медицина — тренд, которому следуют передовые клиники мира. Но поскольку традиционная российская модель здравоохранения не предусматривает обширного профилактического направления, мы и говорим о новой модели.

Наша задача — постараться объяснить людям, что профилактика в конечном счете — это и проще, и безопаснее, чем лечение уже существующих болезней. При этом мы будем продолжать развивать лечебное направление: качество медицинских услуг, которые оказывают в в клинике, останется таким же высоким», — говорит главный врач клиники Фирая Маратовна Сабирова.

На сайте будет проще и удобнее искать важную информацию, вывески станут заметнее. Благодаря новой навигации в самой клинике будет легче ориентироваться, а зоны ожидания станут красивее и комфортнее.

Материалы на сайте и в клинике будут меняться постепенно, чтобы пациенты успели привыкнуть к новому фирменному стилю.

История клиники «АВА-Казань» началась в 2012 году. С тех пор в клинике прошли лечение 98 377 пациентов, а в родильном отделении родились 1838 малышей. До 2017 года клиника принадлежала международному холдингу AVA, который был в собственности компании Scanfert из Финляндии. Сегодня сеть клиник полностью российская.

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