В Старо-Татарской слободе в 2018 году открылось после реконструкции пять исторических зданий

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2018 году в Старо-Татарской слободе после реконструкции открылись пять исторических зданий. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов.

Речь идет о Доме Бикмухаметова (Марджани, 10), Доме Сафы Бахтеева (ул. Тукая, 72), Доме Фукса (ул. Московская, 58), здании Пожарной каланчи 2-й полицейской части (ул. Московская, 36) и Литературном музее Г. Тукая (ул. Тукая, 74).

Кроме того, работы продолжаются на пивзаводе Петцольда: сдача трех зданий, выходящий фасадами на ул. Тукая, планируется до конца этого года.

В здании фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» (ул. Тукая,113) ведутся противоаварийные работы, определена проектная организация для разработки проектно-сметной документации.

Разработан и проходит согласование проект реконструкции Дома Муллина (ул. Насыри,11). В здании уже восстановили деревянный флигель, а в помещениях дома организована действующая экспозиция предметов быта и ремесла татар 19 века.

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