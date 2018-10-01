Татар-информ

1 октября 2018, 10:50

Спорт

Спортсмен из Татарстана стал первым на ЧМ по русским шашкам в классической программе

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Спорт

Спортсмен из Татарстана стал первым на ЧМ по русским шашкам в классической программе

Попутно новоявленный чемпион выполнил норму гроссмейстера России.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Международный мастер Денис Шогин стал чемпионом России по русским шашкам в классической программе, одержав победу над пятью гроссмейстерами и набрав 8 очков из 11 возможных. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта РТ.

В турнире, который проходил в Сочи с 19 по 30 сентября, приняли участие 12 спортсменов. Многократные чемпионы мира Николай Стручков и Юрий Королев, двукратный чемпион СССР Николай Абациев, чемпион России в командном зачете Николай Макаров и Сергей Калинов в личных встречах оказались слабее Дениса Шогина. Также спортсмен по ходу соревнования выполнил норму гроссмейстера России.

Всего в соревновании принимало участие 55 спортсменов из Астраханской области, Москвы, Московской области, Республики Саха (Якутии), Самарской области, Красноярского края, Свердловской области, Ростовской области, Республики Башкортостан, Нижегородской области, Иркутской области, Республики Бурятия, Архангельской области, ХМАО-Югры, Рязанской области, Пермского края, Волгоградской области, Республики Северная Осетия-Алания, Саратовской области, Республики Крым, Оренбургской области и Республики Татарстан.

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