Татарстанцы могут рассказать о работе органов местного самоуправления на портале Госуслуг РТ

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Татарстанцам предлагают рассказать, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления.

Пройти опрос можно на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Результаты анонимного опроса населения позволят объективно оценить качество работы руководителей. Данные будут использоваться для повышения эффективности работы органов местного самоуправления.

За первые полгода 2018-го в опросах на портале Госуслуг РТ участвовали почти 3200 человек.

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