У Департамента продовольствия и соцпитания Казани появился новый гендиректор

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Генеральным директором Департамента продовольствия и социального питания Казани стала заслуженный экономист Татарстана Рима Мухамедшина. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Ранее подразделение в течение пяти лет возглавляла Гузель Ананьева. Она перешла на работу в одну из коммерческих компаний города.

Департамент продовольствия и социального питания появился в 2006 году в форме муниципального унитарного предприятия. Комитет земельных и имущественных отношений (КЗИО) Казани летом прошлого года реорганизовал МУП «Департамент продовольствия и социального питания» в акционерное общество.

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