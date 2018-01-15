Минниханов: Магнитогорский металлургический комбинат — это ключевой партнер Татарстана

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Магнитогорск посетил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Магнитогорский металлургический комбинат — это ключевой партнер многих предприятий Татарстана, таких, как КАМАЗ, Альметьевский трубный завод, Позис, Форд Соллерс и других, отметил Минниханов в беседе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и председателем Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктором Рашниковым.

По словам Президента РТ, ежегодный объем поставок металлопроката в Татарстан составляет свыше 310 тыс. т на сумму свыше 12 млрд рублей.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ «Алабуга» действует сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга», который является совместным проектом ММК и турецкой компании «Джошкуноз». Его открытие которого состоялось 14 мая, напомнил глава республики.

Также комбинат поставляет продукцию на ПАО «КАМАЗ», АО «ПО «Завод им. Серго», АО «Набережночелнинский трубный завод „ТЭМ-ПО“, ФКП „Казанский завод точного машиностроения“, ОАО „Кукморский завод Металлопосуды“, АО „Альметьевский трубный завод“, Филиал АО „КМПО“ — Зеленодольский машиностроительный завод» и другие, было замечено на встрече.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.