(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ на пожаре в садовом товариществе пострадал 81-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером огнеборцам сообщили о том, что в садовом товариществе «Чулпан» загорелся сарай на одном из участков.
На место прибыли пожарные из села Бирюли и ПСЧ №113. Огнеборцев встретил пожилой хозяин участка, он рассказал им, что внутри никого нет.
Через шесть минут пожар площадью 25 квадратных метров потушили. Еще до появления расчетов, хозяин сарая пытался самостоятельно справиться с огнем. В результате мужчина получил ожоги рук и был госпитализирован в Высокогорскую ЦРБ.
По предварительной версии, пожар случился из-за неверного использования печи.