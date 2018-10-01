(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ на пожаре в садовом товариществе пострадал 81-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером огнеборцам сообщили о том, что в садовом товариществе «Чулпан» загорелся сарай на одном из участков.

На место прибыли пожарные из села Бирюли и ПСЧ №113. Огнеборцев встретил пожилой хозяин участка, он рассказал им, что внутри никого нет.

Через шесть минут пожар площадью 25 квадратных метров потушили. Еще до появления расчетов, хозяин сарая пытался самостоятельно справиться с огнем. В результате мужчина получил ожоги рук и был госпитализирован в Высокогорскую ЦРБ.

По предварительной версии, пожар случился из-за неверного использования печи.

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