Первую очередь реконструкции завода Петцольда в Казани сдадут до конца года

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В высокой степени готовности находится первая очередь реконструкции зданий пивоваренного завода Петцольда. Три здания планируется сдать до конца года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов.

«Концепция развития комплекса предполагает размещение в этих зданиях в этих помещений и объектов общественного питания», — отметил докладчик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объект культурного наследия республиканского значения, построенный в 1905 году, реконструируют в административно-жилой комплекс «Loft-квартал „Красный Восток“».

По словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, решение о современной стилистике постройки было принято намеренно, выбор был сделан из 20 вариантов проекта.

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