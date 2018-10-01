Центробанк пообещал, что до конца года цены на бензин не вырастут

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). По прогнозам Центробанка, бензин и дизельное топливо не будут дорожать до конца текущего года, пишет газета «Известия».

В докладе ЦБ о денежно-кредитной политике говорится, что в этом году заметного увеличения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке не будет. На стабилизацию стоимости работает временное снижение акцизов на бензин и дизель. Кроме того, Правительство может повысить пошлины на нефтепродукты, если нефтяные компании нарушат договоренности по заморозке розничных цен.

В документе также сообщается, что цены на бензин и дизель удается удерживать за счет увеличения биржевых продаж топлива.

В Минэкономразвития согласились с прогнозом Центробанка и напомнили, что в апреле — июне бензин и дизель подорожали на 8,9 процента и 8,5 процента соответственно. При этом к концу лета в среднем по России стоимость бензина снизилась на 0,3 процента, о чем говорят данные Росстата. В целом по стране в августе бензин стоил 43,27 рубля за литр, дизель — 44,53 рубля за литр.

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