(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе РТ из горящего дома пожарные спасли мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в селе Печищи загорелся дом №15 по улице Кирова.

На место оперативно прибыла местная добровольная пожарная команда. К этому моменту кирпичный дом №15 горел по всей площади, пламя перекинулось на кровлю соседнего деревянного дома №17. Его хозяин сообщил огнеборцам, что хозяин соседнего дома находится внутри горящей постройки.

Через несколько минут тушить пожар приехали три отделения ПСЧ №112. Внутри огнеборцы обнаружили хозяина дома и вывели его на свежий воздух, надев на него специальную маску.

Через 18 минут огонь удалось потушить целиком. Пламя уничтожило кирпичный дом полностью, а также повредило кровлю деревянного дома. Общая площадь пожара составила 81 квадратный метр.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.

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