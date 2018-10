Картину китайского художника Чжао Уцзи продали за рекордные 65 млн долларов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Полотно китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920 – 2013) продано с торгов аукционного дома Sotheby's в Гонконге за 65,2 млн долларов, передает ТАСС.



Оценочная стоимость лота составляла 45 млн долларов. Однако цена, по которой ушло крупное полотно-триптих «Июнь – октябрь 1985», стала рекордной для азиатских живописцев, пишущих в технике масла. Размер картины 10 на 2,8 м. Ранее она украшала лобби главного здания в комплексе Raffles City в Сингапуре.



Пейзаж в оранжево-фиолетовых тонах создан в стиле западного абстракционизма. Покупатель предпочел не раскрывать свое имя.

#AuctionUpdate: ‘Juin-Octobre 1985’, the largest work by Franco-Chinese artist Zao Wou-Ki, sold for HK$510m / US$65m: world auction record for Zao Wou-Ki, world auction record for an oil painting by an Asian artist, most valuable painting sold by any auction house in #HongKong pic.twitter.com/wyEbE9zGYC