(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах автостоянки заполнены только на 80 процентов, заявил на деловом понедельнике начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Рафаиль Киямов.

Если бы автовладельцы ставили свои машины на ближайшие автостоянки, то с дворов можно было бы убрать более пяти тысяч единиц личного транспорта, сообщил спикер.

Проблема загромождения машинами придомовых территорий в Автограде стоит очень остро. Личными автомобилями забиты не только все гостевые парковки, но и газоны, тротуары, что вызывает недовольство челнинцев.

Власти Челнов в очередной раз призвали автомобилистов не превращать дворы в стихийные стоянки.

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