(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани официально стартовал отопительный сезон. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сказал заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что еще 19 сентября тепло начали подавать в учреждения социальной сферы. На данный момент 76 процентов социальных объектов обеспечены теплом.

«Две недели потребуется на регулировку и отладку режимов работы отопительных систем в домах. С сегодняшнего дня начинает работать горячая линия в районах Казани, открыт прием заявок граждан в системе „Открытая Казань“ — 236 41 23. В Комитете ЖКХ звонки от жителей принимаются по многоканальному телефону горячей линии по номерам 590 26 22, 590 26 23», — отметил докладчик.

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