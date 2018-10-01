В Китае зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N6

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В южной провинции Китая зафиксирован первый случай заражения человека потенциально смертельным птичьим гриппом H5N6, сообщает РИА Новости.

25 сентября у 22-летнего парня из города Гуанчжоу начали проявляться первые симптомы заболевания, 26 сентября юношу госпитализировали. До сих пор он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что перед появлением симптомов молодой человек контактировал с живой домашней птицей.

В минувшую субботу Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о крупной вспышке H5N6 на одной из ферм провинции Гуйчжоу. В начале сентября на одной из ферм уезда Хуэйшуй были также зафиксированы случаи гибели домашней птицы.

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