Опубликовано видео первого проезда грузовиков по Крымскому мосту

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В ночь с 30 сентября на 1 октября началось грузовое движение по Крымскому мосту. На YouTube канале «КерчьИнфо» опубликовано видео, на котором видно, как колонна из нескольких десятков фур движется в сторону полуострова.

До 1 октября на мосту действовали ограничения на проезд грузовиков, сообщает РИА Новости.

Самый протяженный в России мост, длина которого составляет 19 км, открыл для движения автомобилей Президент России Владимир Путин 15 мая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два корабля, которые принадлежат Военно-морским силам Украины, прошли под арками Крымского моста.

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