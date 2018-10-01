(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Челнах стартовал месячник по санитарной очистке и благоустройству города, сообщил на деловом понедельнике руководитель Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Рафаиль Киямов.

В ходе санитарной кампании предстоит посадить 10 тыс. деревьев и кустарников, очистить от мусора 3,2 га газонов, отремонтировать 1,6 тыс. погонных метров ограждений, произвести обрезку 8,1 тыс. деревьев, спилить 80 аварийных насаждений, перекопать 111 тыс. кв. м цветников, отремонтировать 153 скамейки и многое другое.

Особое внимание будет уделяться своевременному завершению земельных работ. В этом году в Челнах было выдано 752 ордеров на рытье траншей, на 481 участке работы завершены. По 260 ордерам предстоит поработать усиленно, чтобы не встретить зиму с открытыми ямами, сообщил спикер.

«Исполком контролирует процесс, в настоящее время на многих объектах идет обратная засыпка и восстановление благоустройства территорий», — отметил Киямов.

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