Власти хотят снова разрешить продавать пиво в ночное время

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Министерство промышленности и торговли России хочет снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в киосках и ларьках по ночам. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на законопроект ведомства.

Так, в Минпромторге предлагают снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах. К такому решению чиновники пришли, чтобы поддержать алюминиевую промышленность.

«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как и ожидалось, пивовары встают на сторону Минпромторга в этом вопросе. При этом антимонопольщики говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары.

Запрет на продажу пива в киосках и ларьках, в том числе в ночное время, введен в 2013 году. Ранее через нестационарную розницу продавалось около 20 процентов пива.

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