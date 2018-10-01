В Набережных Челнах открыт первый в Татарстане Digital-автоцентр

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сразу два ярких события состоялись в Набережных Челнах. Концерн Volkswagen и ГК «ТрансТехСервис» открыли первый и пока единственный в Татарстане инновационный Digital-дилерский автоцентр и представили поклонникам марки Volkswagen новую — третью модификацию внедорожника Touareg.

На церемонию открытия собралось столько желающих ознакомиться с новыми технологиями в выборе автомобилей, что автоцентр площадью более двух тыс. квадратных метров едва вместил всех поклонников Volkswagen.

«Сегодня мы открываем не только дилерский центр, но цифровой шоу-рум. Для клиентов становится доступным принципиально новый процесс покупки автомобиля. Этот центр Digital — уже 24-й такой центр в России и первый в Татарстане», — объявил руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер.

«Это 104-й автосалон группы компаний „ТрансТехСервис“, третий именно Volkswagen и первый настолько инновационный. На сегодняшний день далеко не во всех крупных городах существует такой салон. Для нашей компании это серьезный инновационный шаг», — поддержал его председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

«Digital шоу-рум нашего центра — это четыре комфортные зоны консультаций. Мягкие кресла, большая видеостена, к которой можно подключиться с планшета, и, используя интерактив, каждый из гостей с помощью нашего менеджера может пройти по семи этапам виртуальной реальности», — пояснил начальник нового автосалона Александр Письменный.

Клиент, сидя в мягком кресле, с помощью менеджера, на большой видеостене может ознакомиться с ассортиментом имеющейся на складе этого центра, а также любого из автоцентров ТТС техники. Он также сможет самостоятельно сконфигурировать свой будущий автомобиль, добавить весь необходимый опцион, выбрать цвет, интерьер и экстерьер, разобраться в вопросах ценообразования, а затем, уже в реальности, протестировать будущее приобретение.

«Я уверяю, что, несмотря на инновационность центра, все то старое, доброе, что должно быть в автосалоне, оно здесь обязательно будет: и обычные продавцы, и наше стремление сделать все для клиента. Здесь все есть: профессиональный коллектив, современное оборудование, великолепные автомобили», — успокоил Зубарев тех, кто привык совершать выбор по старинке.

Автоцентр также имеет все необходимое для предпродажной подготовки и дооснащения автомобилей, проведения гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Сама церемония открытия дилерского центра не обошлась без традиционного разрезания ленточки. Ее фрагмент, украшенный автографами Зубарева и Химмера, теперь станет одним из ключевых экспонатов небольшого музея, который уже начал здесь образовываться. Почетное место займет и пилон официального дилера Volkswagen, который руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер вручил председателю совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеславу Зубареву.

А в завершение вечера состоялась долгожданная презентация New Touareg — третьего поколения одного из самых популярных в России внедорожников. Интересно то, что новинка сначала появится в продаже именно в России и Китае, а затем — в остальной Европе и других странах мира.

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