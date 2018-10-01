В Казани открывается международная лингвистическая конференция

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). С 1 по 4 октября в Казанском федеральном университете состоится международная конференция «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы». Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



2 октября в 10.00 в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого (улица Татарстан, 2) состоится торжественное открытие конференции. В 10.30 состоится пленарное заседание.

Цель проведения конференции – обсудить актуальные научные проблемы, связанные с традициями и новыми методами изучения рукописных и старопечатных письменных источников, лингвокультурологией, взаимодействием русского языка с другими языками, обучением русскому языку в полиэтнической среде.



Работа конференции включает пять направлений: «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», «Русский язык в полиэтнической среде: теория и практика преподавания», «История русского языка: фонетика, грамматика, лексика», «История славяно-русской письменности: палеография и текстология», «История славянской письменности в Digital Humanities».



Конференция проводится в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в РТ на 2014 — 2020 годы» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Кабинета Министров РТ.

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