Роскачество дало советы по выбору женских туфель

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Роскачество опубликовало рекомендации по выбору женских кожаных туфель, передает ТАСС.

В первую очередь специалисты советуют понюхать обувь — у нее не должно быть резкого запаха. В противном случае это может означать, что при изготовлении туфель были использованы аппреты, смолы для пропитки кожи и другие химические вещества, вредные для здоровья.

В Роскачестве проверили 25 пар женских кожаных туфель и убедились, что качество не связано с их стоимостью. Так, например, цена половины из десятки лучших туфель не превышала пяти тыс. рублей.

Кроме того, 70 процентов лучших туфель были произведены в Китае. Не все образцы дорогих итальянских туфель оказались качественными, а одна пара и вовсе оказалась на последнем месте общего рейтинга. Туфли отечественного производства распределились по всему рейтингу, получив как высокие баллы, так и низкие.

Для исследования эксперты приобрели 25 пар классических женских кожаных туфель на толстом каблуке средней высоты различных марок. Каждая пара была изучена по 17 параметрам качества и безопасности: подлинность натуральной кожи, токсичность, стойкость краски, прочность, качество пошива, соответствие заявленному размеру.

Так, например, проверку на токсичность прошли все исследуемые торговые марки. Туфли 17 брендов не выдержали проверку на соответствие заявленному размеру и оказались больше на несколько миллиметров.

Лишь обувь турецкой марки Alba не прошла проверку на подлинность натуральной кожи, поскольку туфли марки были изготовлены из лакового кожзама. Производитель оперативно отреагировал на результаты исследования и заменил информацию о материале верха в маркировке туфель.

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