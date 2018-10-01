В Арском районе наградили победителей конкурса молодых комбайнеров

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Арском районе РТ подвели итоги десятого республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда», сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.



Конкурс проходил 28 и 29 сентября на базе Арского агропромышленного профессионального колледжа. В состязании приняли участие 15 экипажей комбайнеров до 30 лет. Конкурс состоял из теоретической и практической частей. В теории молодые комбайнеры отвечали на вопросы по устройству комбайна, техническому обслуживанию, охране труда во время уборочных работ, а также по экономике и агротехнологиям.



Во время практической части специалисты продемонстрировали мастерство технологической настройки и технического обслуживания комбайна, выполнили ремонт техники.



После всех пройденных испытаний первое место завоевал Айнур Фатхрахманов из агрофирмы «Игенче» Арского района. Второе место досталось Александру Грачеву из ООО «Киятское» Буинского района, третье место присудили Ильнуру Ибатуллину из хозяйства «Нурлат сотэ» Нурлатского района.



В номинации «Рекордный намолот» победил Максим Григорьев из агрофирмы «Джалиль» Сармановского района, «Лучшие практические навыки» показали Нияз Юсуфзянов из агрофирмы «Игенче» Арского района и Петр Зайцев из ООО «Хузангаевское» Алексеевского района. Победу в номинции «Лучшие теоретические знания» присудили Айнуру Сафину из агрофирмы «Зай» (Заинский район).

Ранее в Сармановском районе Татарстана состоялось награждение лучших механизаторов, работающих на уборке сахарной свеклы.

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