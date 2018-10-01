Канада и США подпишут новое соглашение взамен NAFTA

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Канада и Соединенные Штаты Америки договорились подписать новое соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли, которое заменит NAFTA. Об этом сообщил ряд СМИ, а затем появилось подтверждение из официальных источников.

Новый документ будет называться USMCA (Соглашение США, Канады и Мексики).

В Канаде ожидают, что новое соглашение «укрепит средний класс, создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для около половины миллиарда людей, кого мы называем "североамериканским домом"». Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, которое размещено на официальном сайте Правительства Канады.

По информации The Washington Post, NAFTA сохранится как трехстороннее торговое соглашение. Главы Канады, США и Мексики подпишут его в ближайшие два месяцев.

NAFTA было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Пересмотр условий соглашения был одним из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа. В конце августа стало известно, что США и Мексика договорились заключить двустороннее соглашение, которое заменит существующий договор. Канаде предложили присоединиться к сделке.

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