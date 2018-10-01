В Челнах в 2019 году планируется отремонтировать проспект Мира

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в 2019 году планируется отремонтировать проспект Мира, об этом стало известно во время визита в Автоград министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, сообщает пресс-служба мэрии .

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин вместе с мэром Челнов Наилем Магдеевым проинспектировал ход реконструкции улицы 40 лет Победы, которая выполняется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».На реализацию проекта выделено 850 млн рублей.

Осмотр начался с проспекта Дружбы народов и завершился на проспекте Яшьлек. Здесь осталось установить около двухсот дорожных знаков, четыре километра ограждений, доработать светофорные узлы и трамвайные переезды. Завершается и благоустройство территорий: участок от проспекта Дружбы народов до Хасана Туфана уже благоустроен.

Наиль Магдеев напомнил: «Безопасные и качественные дороги — это серьезный проект. Нас поддержал Президент Татарстана. Ежегодно город по всем программам на ремонт дорог получает более 2 млрд рублей. Таких денег в истории Челнов не было никогда. На следующий год этот проект также будет реализовываться».

Ленар Сафин в свою очередь сообщил, что он удовлетворен ходом работ. «Видим, что работы идут полным ходом. В контрольные сроки укладываемся. Я надеюсь, что это будет хороший подарок челнинцам ко Дню автомобилиста. Появились новые тротуары, разворотные петли. Улица стала совершенно другой. В последнее время благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова Челнам уделяется пристальное внимание. На следующий год планы у нас амбициозные. Мы планируем привести в порядок проспект Мира, поскольку город будет праздновать большой юбилей», — сообщил министр.

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