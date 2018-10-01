Казань в ноябрьские праздники посетит трехмиллионный турист

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). По прогнозам Комитета по развитию туризма исполкома Казани, столицу РТ в ноябрьские праздники посетит трехмиллионный турист. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

Чтобы узнать обладателя титула, власти города запустили акцию «Стань трехмиллионным туристом Казани!» Чтобы принять в ней участие, любой, кто планирует поездку в Казань в начале ноября, должен заполнить анкету на сайте 3million-tourist-kzn.ru.

Счастливчик будет оглашен публично с помощью генератора случайных чисел. Объективно назвать трехмиллионного туриста сложно, поскольку туристы одновременно приезжают на разных видах транспорта, многие путешествуют группами.

Трехмиллионный турист столицы РТ получит бесплатное проживание в одной из лучших гостиниц города, уникальный экскурсионный тур и другие развлечения. Если победит турист с семьей, эти условия будут распространяться на всех ее членов.

С января по август Казань посетили 2,7 млн туристов, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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