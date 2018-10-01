(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Татарстане сегодня проверят системы экстренного оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С 9 и до 10.20 утра в Верхнеуслонском районе республики и в Казани обращение к гражданам будет транслироваться по системе оповещения «ИДИС». С аналогичным посланием во всей республике будут работать системы речевого оповещения РСУ-300. Также будут перехвачены трансляции канала «Татарстан – Новый век» и радиостанций FM диапазона.

Проверка пройдет в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. МЧС просит граждан соблюдать спокойствие и внимательно прослушать сообщения.

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