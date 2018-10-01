На Украине выбрали новую «Мисс» после скандала с Дидусенко

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Новой обладательницей короны и звания «Мисс Украина» стала 19-летняя Леонила Гузь. Об этом сообщила сама победительница на своей странице в Instagram`e.



«Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у @polina.tkach и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018!» — написала девушка на своей странице (пунктуация автора сохранена — прим. Т-и).

Теперь Гузь представит Украину на конкурсе красоты «Мисс мира», который пройдет 8 декабря в Китае.



Гузь стала «Мисс Украина» вместо Вероники Дидусенко, которую лишили этого звания из-за грубых нарушений правил конкурса. Как выяснилось, Дидусенко замужем и воспитывает маленького сына, а это запрещено по условиям состязания.



Дидусенко заявила, что требования к участницам конкурса красоты являются унизительными и пообещала бороться за свои права.

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