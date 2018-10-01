Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Основными пунктами программы визита Рустама Минниханова станут посещение «Магнитогорского металлургического комбината» и встреча с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
Кроме того, запланировано возложение цветов к памятнику первостроителям города.
Основная цель визита — укрепление связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества между регионами (в прошлом году товарооборот составил 35,3 млрд рублей).