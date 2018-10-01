Татар-информ

1 октября 2018, 06:40

Происшествия

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

Рекомендуем

Происшествия

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

Количество жертв неокончательное, так как работы по устранению последствий стихийного бедствия продолжаются.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times.

Количество жертв неокончательное, т.к. работы по устранению последствий стихийного бедствия продолжаются.

По данным агентства, гуманитарная помощь понадобится 2,4 млн человек. В связи с этим Южная Корея обещала направить ГП на 1 млн долларов, а Евросоюз на 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что в городе Палу 28 сентября произошли два землетрясения магнитудой 7,1 и 7,4, а вскоре на остров Сулавеси обрушилось вызванное подземными толчками цунами.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Инденезии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани перед судом предстали трое, избившие подростка до смерти в лесу
Новости дня
13:12
Центробанк пообещал, что до конца года цены на бензин не вырастут
13:01
Назван новый главный тренер клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань»

Последним местом работы Хандаева стала сборная Казахстана.

12:50
Проект «Мечтай со мной» познакомил онкобольного мальчика с пилотом «КАМАЗ-мастера»

Пилот Антон Шибалов лично встретил 12-летнего Салавата и показал, как управлять грузовиком.

12:43
Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер стал лучшим нападающим недели в КХЛ

В четырех матчах канадский форвард забросил четыре шайбы и помог своей команде одержать три победы.

12:34
Первоочередниками осенней призывной кампании станут 5500 выпускников вузов и ссузов РТ

Сборный пункт республики начнет отправлять новобранцев в воинские части с 22 октября.

12:33
Челябинская область готова удвоить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей

Экономики Татарстана и Челябинской области дополняют друг друга в части машиностроения, что создает условия для развития товарооборота.

12:30
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу
12:25
Картину китайского художника Чжао Уцзи продали за рекордные 65 млн долларов
12:23
В Казани представили ИТ-проекты в рамках выставки IoT World Summit-2018

В мероприятии участвуют порядка тысячи делегатов из 25 стран.

12:16
Бывший тренер «Рубина» поставил на победу казанцев в матче против «Крыльев Советов»

Ринат Билялетдинов считает казанский клуб фаворитом в предстоящем «волжском дерби».

12:03
Минниханов поддержал установку памятника Тукаю в Челябинске

Президент Татарстана встретился с активом татар Челябинской области поблагодарил руководство региона за поддержку татарской общины.

11:57
На озере Кабан на зиму выключат фонтан

Фонтан снова начнет работать в начале мая.

11:50
В Казани перед судом предстали трое, избившие подростка до смерти в лесу

По версии следствия, молодые люди избили парня, затолкали в авто, вывезли в лес и продолжили там избивать, пока парень не скончался.

11:47
Минуллина: РТ должна стать центром Интернета вещей всероссийского уровня

Технологии Интернета вещей ускорят экономику республики и улучшат жизнь людей.

11:45
Казанец заплатил 230 тысяч рублей, чтобы навестить свою мать за границей

59-летний должник попытался покинуть пределы РФ, но был остановлен сотрудниками пограничной службы.

11:37
В осенний призыв для прохождения военной службы Татарстан направит 3,5 тысячи человек

Военный комиссар РТ озвучил число новобранцев осенней призывной кампании.

11:31
Татарстанцы смогут отследить покупку средств реабилитации для инвалидов

Фонд социального страхования запустил сайт, где публикуются данные о закупках кресел-колясок, протезов, абсорбирующего белья и путевок в санатории.

11:23
Минниханов обсудил межрегиональное сотрудничество с губернатором Челябинской области

В настоящее время Челябинская область является одним из ведущих партнеров Татарстана по межрегиональным торгово-экономическим связям.

11:20
В Челнах автостоянки заполнены только на 80 процентов

Власти Автограда в очередной раз призвали автомобилистов не забивать дворы личным транспортом.

11:09
В Казани отремонтировали улицу Тимирязева

Дорожные работы проведены на участке от ул. Челюскина до ул. Копылова.

11:07
Власти хотят снова разрешить продавать пиво в ночное время
10:59
Около трети челнинцев-пенсионеров продолжают работать

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил руководителей предприятий, уделить особое внимание ветеранам и первостроителям в День пожилых людей.

10:51
Сегодня в Московском районе Казани произошло двойное убийство

В одном из гаражных кооперативов Московского района города мужчина зарезал двоих человек.

10:50
Спортсмен из Татарстана стал первым на ЧМ по русским шашкам в классической программе

Попутно новоявленный чемпион выполнил норму гроссмейстера России.

10:47
В лесу в Нижнекамском районе РТ спасатели отыскали супругов-грибников

Мужчина и женщина отправились в лес в районе села Оша собирать грибы и потерялись.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×