(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times.

Количество жертв неокончательное, т.к. работы по устранению последствий стихийного бедствия продолжаются.

По данным агентства, гуманитарная помощь понадобится 2,4 млн человек. В связи с этим Южная Корея обещала направить ГП на 1 млн долларов, а Евросоюз на 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что в городе Палу 28 сентября произошли два землетрясения магнитудой 7,1 и 7,4, а вскоре на остров Сулавеси обрушилось вызванное подземными толчками цунами.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Инденезии.

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