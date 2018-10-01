В России приступили к испытаниям электромагнитного оружия на полигонах

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В России приступили к испытаниям электромагнитного оружия не только в лабораторных условиях, но и на полигонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

По его словам, новый вид вооружения (СВЧ-пушки) использует сверхвысокочастотное электромагнитное излучение. Последнее выводит из строя электронику противника (например, системы наведения).

Владимир Михеев добавил, что разработки систем защиты от ЭМ-оружия также ведутся.

СВЧ-пушками планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения.

Ранее американские СМИ сообщали о новом российском кибероружии. Согласно данным антивирусной компании, шпионская программа меняет код, который хранится на компьютерном чипе UEFI, отвечающем за загрузку и перезагрузку устройства. Она позволяет сохранять удаленный доступ к компьютеру при переустановке операционной системы или форматировании жесткого диска.

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