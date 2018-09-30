В Заинске прошла школьная сельскохозяйственная ярмарка

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Заинске прошла первая в новом учебном году школьная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню пожилых людей, сообщает «Заинск-информ».



Представители городских и сельских школ продавали выращенную продукцию и изделия учеников, воспитатели детских садов организовали бесплатные сладкие столы для всех участников события.

В ассортименте ярмарки были представлены овощи, фрукты, домашние заготовки, а также прихватки, салфетки и доски, сделанные учениками. Цены ниже, чем на обычных субботних ярмарках от фермеров. Кабачки можно было купить по пять рублей за штуку или отдавали бесплатно – бонусом при покупке от 100 рублей. Зелень также продавалась по пять рублей.



Морковь, лук или картофель отдавали по десять рублей за килограмм, соленья – от 30 рублей за поллитровую банку.

Свои палатки выставили 23 городские и сельские школы, Детская школа искусств и Дом детского творчества.

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