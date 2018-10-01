(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил ветеранов войны и труда с Международным днем пожилых людей и пожелал крепкого здоровья и внимания со стороны родных и близких.

У нас в Татарстане празднование Дня пожилых людей не столько официальное торжество, сколько добрая традиция проявления чуткости, благодарности и сердечного внимания к людям третьего возраста. К тем, кто долгие годы трудился на благо Отчизны, приумножал ее мощь и славу, создавал экономический и культурный потенциал нашей многонациональной страны, сказал Мухаметшин.

По его словам, этот праздник олицетворяет собой связь времен и преемственность поколений.

Именно люди старшего поколения своим жизненным примером и собственным опытом обеспечивают процесс социального наследования исторических устоев страны и ее народа. Бережно храня духовные ценности и национальные обычаи предков, наши отцы и матери, бабушки и дедушки передают это знание своим детям и внукам, отметил председатель Госсовета РТ.

Он напомнил, что в РТ проживает более миллиона человек пенсионного возраста, и это количество постоянно растет. Именно поэтому одна из самых значимых задач, стоящих перед властями, — поддержать ветеранов, заметил Мухаметшин.

«Безусловно, для этого делается многое. В рамках совершенствования пенсионного законодательства в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и региональных парламентах рассматривается ряд инициатив, в том числе предложенных Президентом России В. В. Путиным, обеспечивающих дополнительную защиту прав и интересов граждан этой возрастной категории. Наряду с индексацией пенсий, исполнением традиционных социальных обязательств важную роль в поддержке людей "серебряного возраста" призвана играть "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года"», — отметил председатель Госсовета РТ.

В поздравлении он упомянул «многогранную деятельность республиканских ветеранских организаций, вовлекающих в свою орбиту все большее число социально активных татарстанцев». Мухаметшин также напомнил про Университет третьего возраста, который более десяти лет существует в Татарстане.

Деятельного и плодотворного вам долголетия, поскольку, как говорил французский писатель и публицист Эмиль Золя: «Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается!», заключил председатель Госсовета РТ.

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