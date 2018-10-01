В ИА «Татар-информ» расскажут об осенней призывной кампании

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 1 октября, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Осенняя призывная кампания».

В мероприятии примут участие военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин и военный прокурор Казанского гарнизона, полковник юстиции Андрей Сысолятин .

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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