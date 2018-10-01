В Нацмузее РТ состоится презентация книги о становлении комсомола в Казани

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 11 октября в 14.00 в Национальном музее РТ состоится заседание клуба «Современник» на тему «Встреча поколений», приуроченное столетию комсомола, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

В рамках заседания состоится презентация книги «Из истории казанской городской комсомольской организации 1960-х годов», изданной к 100-летию ВЛКСМ. В фотографиях и документах рассказывается о рождении и становлении комсомольской организации в Казани, повествуется об организаторах и участниках событий 1960-х годов. Одна из глав книги посвящена воспоминаниям комсомольцев о военном детстве.

Участниками встречи станут комсомольцы 1960 – 1970-х годов, которые вспомнят и расскажут о наиболее ярких событиях прошлых лет.

На протяжении многих десятилетий комсомольский значок был непременным атрибутом активной жизненной позиции и предметом гордости. Комсомол способствовал формированию у юного поколения активной гражданской позиции, развивал в молодых людях лидерские качества, давал возможность реализовать себя в различных сферах деятельности.

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