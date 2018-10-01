Экологическая акция «Посади дерево» прошла в детсаду Высокогорского района

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Красносельском детском саду «Рябинушка» Высокогорского района РТ состоялась экологическая природоохранная акция «Посади дерево», пишут «Высокогорские вести».
По словам педагогов, экоакция «Посади дерево» – это практический урок бережного отношения к природе, праздник для детей. Цель акции – объединить всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробудить в подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе.
Воспитатели детсада «Рябинушка» попросили всех желающих и неравнодушных родителей поддержать мероприятие и принять активное участие в посадке саженцев деревьев и кустарников. Ребенок, участвующий в уборке своей игровой площадки, посадке дерева, учится понимать и чувствовать природу, ценить, уважать и любить все живое.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 85 деревьев высадили в Елабуге сотрудники ОЭЗ «Алабуга».