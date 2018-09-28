Студенты из Австрии посетили Альметьевский краеведческий музей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 21 сентября Альметьевский краеведческий музей посетили студенты Венского технического университета Австрии. В ходе учебного процесса студенты знакомятся с городами России и Татарстана, сообщает пресс-служба Управления культуры Альметьевского района.
В Татарстане студенты посетят Казань, Набережные Челны и Альметьевск.
Прежде чем осмотреть Нефтеград, австрийские гости заехали в краеведческий музей. Здесь они узнали историю альметьевской земли, этнографию, традиции и обычаи, а также познакомились с костюмами народов, населяющих республику.
В ходе экскурсии австрийцы прикоснулись к древнейшей истории: потрогали зуб мамонта, попробовали хлеб-соль в татарском доме, зажгли свечу памяти о подвиге солдат, сражавшихся за победу в Великой Отечественной вйоне. Закончилась экскурсия симоволическим хороводом дружбы.