Детский фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа» пройдет в Подмосковье

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В подмосковном городе Орехово-Зуево пройдет X открытый Московский областной фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа – как культурное достояние России», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Фестиваль-конкурс является юбилейным и посвящается памяти выдающихся татарских композиторов – Рустема Яхина, Салиха Сайдашева, Фарида Яруллина, Назиба Жиганова.



В фестивале могут принять участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ и учреждений культуры разных регионов России в возрасте от семи до 16 лет.

Фестиваль-конкурс проводится в трех возрастных группах по четырем номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Вокал». Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле.



Первый тур фестиваля – отборочный, проводится в учреждениях образования, культуры и досуга в октябре; второй тур – заключительный, проводится 30 ноября – 1 декабря в Детской школе искусств имени Я. Флиера Орехово-Зуево. 2 декабря состоится гала-концерт и награждение победителей.



Срок подачи заявок на участие в фестивале-конкурсе до 10 ноября.

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