В Зеленодольске появился новый арт-объект

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Во дворе дома № 16 по улице Татарстан города Зеленодольска появился новый арт-объект, пишут «Новости Зеленодольска».



Основой для нового объекта искусства послужил неприглядный на первый взгляд двухэтажный сарай из красного кирпича. Идея сохранить и преобразить элемент городской среды принадлежит главному архитектору Зеленодольска Юрию Герасимову. В этом году его замысел воплотился в жизнь.





Подрядная организация выполнила в здании ремонтные работы, а также преобразила неказистое строение, которым продолжат пользоваться жильцы.



Это не единственный пример бережного отношения к истории Зеленодольска. Дом № 9 на улице Почтовой стоит на том месте, где когда-то находилось здание горкома партии с памятником В. И. Ленину. Строители девятиэтажки сохранили многогранное основание памятника и приспособили его под клумбу, который уже не один год радует местных жителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.