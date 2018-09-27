«Ак калфак» в Нижнекамске возглавила бизнесмен Гульсина Галиуллина

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Предприниматель и общественный деятель Гульсина Галиуллина возглавила местное отделение организации «Ак калфак» в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Союз татарских женщин «Ак калфак» был создан в 2014 году, его курирует Всемирный конгресс татар. На заседании в Доме дружбы народов участницы организации отметили, что Гульсина Галиуллина вносит значительный вклад в сохранение татарских национальных традиций, оказывает помощь в организации конкурсов и праздников – «Татар кызы», «Сабантуй» и других мероприятий.

Организация татарских женщин участвует в определении государственной политики по улучшению жизни женщин, семьи и детей, занимается разработкой предложений по решению наиболее острых проблем, касающихся женщин, в частности женской безработицы и поддержки многодетных семей.



Также «Ак калфак» поддерживает работу по сохранению национальной культуры и обычаев, уважительного отношения к родному языку, популяризации татарской кухни.

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