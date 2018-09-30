Дэвид Блатт: В овертайме сказал игрокам «Олимпиакоса», что надежда умирает последней

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт рассказал своей команде о любимой русской поговорке о том, что надежда умирает последней, его команда победила в овертайме матча за третье место Кубка Гомельского казанский УНИКС (91:89).

«В этой игре оказались в сложной ситуации, уступали в счете большую часть времени, но продолжали верить. В овертайме рассказал игрокам о своей любимой русской поговорке — о том, что надежда умирает последней. Думаю, я даже сделал это на русском языке. Было непросто играть без Вассилиса Спанулиса, Костаса Папаниколау. Еще сегодня Алекс Тупан получил травму в начале матча. Но мы должны быть готовы, такое происходит в сезоне», — передает слова Блатта РИА Новости.

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