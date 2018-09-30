Димитрис Прифтис: «Исход матча решили детали в концовке»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» в матче за 3-е место на Кубке Гомельского (89:91 ОТ), посетовав на обилие травм. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исход матча с „Олимпиакосом“ решили детали в концовке. Хотели победить просто для психологии, чтобы обрести уверенность, но не удалось. Теперь будем фокусироваться на реальной работе, на официальных матчах. Самое плохое, что сейчас у нас много травм, и мы пока не поймали ритм», — сказал Прифтис.

Кроме того, он рассказал о перспективах травмированного центрового Клименко. «У Артема Клименко серьезная проблема со спиной, на его восстановление, судя по всему, потребуется семь — десять дней. Мелвин Эджим получил повреждение паха в игре с „Олимпиакосом“, но я надеюсь, что он будет готов к игре с „Морнаром“», — добавил тренер.

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